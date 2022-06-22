Aydın'a 177 Dönümlük Yaşam Alanı. Özlem Çerçioğlu: "Kamulaştırmasaydık Beton Yığını Olacaktı"

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılında 100 milyon TL bedelle kamulaştırdığı Efeler ilçesindeki 177 dönümlük Aydın Tekstil Park alanı doğal hali korunarak yurttaşların hizmetine açıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve binlerce yurttaşın katılımıyla yapılan törende konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Eğer biz bu alanı kamulaştırmasaydık bugün beton yığını olacaktı. İstedik ki Aydınlılar'ın olsun" diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapıldı. Aydın Tekstil Park içerisindeki törene Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Bülent Tezcan, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP milletvekilleri ve CHP Aydın ilçe belediye başkanları katıldı. Tören öncesi alanı dolduran binlerce yurttaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Bando Takımı'nın müzik gösterisini dinledi.

"KAMULAŞTIRMASAK BETON YIĞINI OLACAKTI"

Açılışı yapılan Aydın Tekstil Park'la ilgili süreci anlatan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu şöyle konuştu:

"177 bin metrekare büyüklüğündeki bu alanı 2012 yılında kamulaştırma kararı aldık. 4 yılı aşan bir mücadele sonucunda kamulaştırdık. Sizin vergilerinizle bu işi yaptık. Eğer biz bu alanı kamulaştırmasaydık bugün beton yığını olacaktı. İstedik ki Aydınlılar'ın olsun. Bir milyon 150 bin kişinin kullandığı bir yeşil alan olsun istedik. Sizlerin desteği ile başardık. Bu parkın içinde çocuklarımız için oyun alanları, gençler için spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, sanat galerileri, kreş, birçok sosyal donatı alanı oluşturduk. Hep beraber hayal ettik, birlikte yaptık. Bugün 100 bin metrekaresini sizlerin hizmetine sunacağız. Kent hafızamızda önemli bir yer tutan bu alanı Aydın halkına kazandırmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Mimar Sinan Mahallesi'nde yaptığımız 30 bin metrekare büyüklüğünde park ve kütüphanemizin, 36 adet sanat ve diğer yapıların da temel atmalarını gerçekleştireceğiz. 2 buçuk milyarı aşan yatırım yaptık. Bir bu kadar daha yapacağız.

"EZİLEN ÇİFTÇİMİZİN YANINDA OLDUK"

Sayın genel başkanımız, önümüzdeki dönemde de siyasetinizle daha çok işler yapmaya, halkın emanetine sahip çıkmaya tekrar söz veriyorum. Sayın genel başkanım sizin talimatlarınızla fakir fukaranın yanında olduk. Sosyal projelerle Aydın'da hiç kimse yatağa aç girmez, kimse soğuktan üşümez. En büyük işimiz sosyal belediyecilik. Hiçbir ayrım yapmadık. Hiç kimseyi ötekileştirmedik. Dezavantajlı çocuklarımıza yönelik çalışmalarımız önceliğimiz oldu. Üç noktada otizm merkezi açtık. Bir ay sonra Nazilli'de 3 ay sonra da Kuşadası'nda otizm merkezlerimiz hizmete girecek. Aydın ülkemizin en önemli tarım kentlerinden biri. Ekonomisinin yüzde 70'i de tarıma dayalı. Girdi maliyetleri altına ezilen çiftçilerimizin yanında olduk. Gübre, tohum fide desteği veriyoruz. Kooperatiflerimizi destekliyoruz, gelişmesi için de çalışıyoruz. Üreticilerimize yem ve küçükbaş hayvan desteği yapıyoruz. Ürettiklerini değerinde satın alıp Halk Ege Et marketlerinde vatandaşlarımıza ekonomik fiyatlarla ulaştırıyoruz. Aracıları aradan çıkarıyoruz."

FUAR ALANI OLARAK DA KULLANILACAK

Aydın'da daha önce birçok rezidans ve AVM projelerine konu olan şehir merkezindeki 177 dönümlük alan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çabaları ile 2016'da 100 milyon TL bedelle kamulaştırıldı. Bin 600 metre etrafı taş duvarla çevrilen alandaki fabrika binaları restore edilerek fuar alanı olarak kullanılacak. Tekstil Park Alanı, tramvay, bisiklet ve yürüyüş yolları ile donatıldı. Yüzlerce ağacın yer aldığı bölge, piknik alanları ve eğlence yerleri ile de Aydınlılar'ın hizmetine açıldı.