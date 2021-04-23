Aydın'a değer katacak proje tüm hızıyla sürüyor - Son Dakika

Aydın'a değer katacak proje tüm hızıyla sürüyor

23.04.2021 16:09

Aydın'a değer katacak proje tüm hızıyla sürüyor Aydın Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar devam ediyor Aydın'ın sağlık yapısını güçlendirecek, 270 bin metrekare inşaat alanına sahip Şehir Hastanesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Aydın'a değer katacak proje tüm hızıyla sürüyor

Aydın Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar devam ediyor

AYDIN - Aydın'ın sağlık yapısını güçlendirecek, 270 bin metrekare inşaat alanına sahip Şehir Hastanesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçen yıl Kasım ayı içerisinde inşaatına başlanan ve Aydın'ın sağlık yapısına değer katacak 950 yatak kapasiteli hastanenin iki yıl içerisinde bitirilerek hizmete açılması planlanıyor.

"2023 yılında tamamlanacak"

Sağlık hizmetlerinin daha nitelikli sunulması amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın 2020 yatırım programına alınan, ihalesi yapılarak yüklenici firma ile sözleşmesi imzalanan Aydın Şehir Hastanesi'nde çalışmalar sürüyor. 2023 yılına kadar tamamlanması beklenen hastane 930 milyon TL'ye mal olurken, hastane 950 yatak kapasitesine sahip olacak.

"Yatak kapasitesi 1400'e çıkabilecek"

139 bin metrekare arazi üzerine yapılacak olan Aydın Şehir Hastanesi yerleşkesinde 10 katlı iki hastane binası, 8 katlı hastane binası, 6 katlı ana bina ve teknik merkez binalar ve 2 bin 200 araçlık otopark bulunacak. Aydın Şehir Hastanesi projesinde, 585 tek kişilik hasta odası bulunmakta olup iki kişi olarak planlandığında bin 170 yatak kapasitesine ulaşabilecek. 230 yoğun bakım yatağı ile birlikte Aydın Şehir Hastanesi'nin toplam yatak kapasitesi bin 400 olacak.

Şantiye Şefi Öneker: "Hastane 270 bin metrekare inşaat alanına sahip"

Aydın Şehir Hastanesi Şantiye Şefi Sencer Öneker inşaatta devam eden çalışmalar ile ilgili olarak, "Kasım ayından itibaren 950 yataklı Aydın Şehir Hastanesi inşaatımızın kazı ve hafriyat işlerine başladık. 13 Kasım 2020 tarihinde yer tesliminin yapılmasının ardından tüm iş makinelerimiz ile şirket olarak buraya mobilize olarak çalışmalarımıza başladık. Toplamda 700 bin metreküp hafriyat işimiz olacak. Bunun 500 bin metreküplük kısmını bugüne kadar bitirdik. Zemin iyileştirme çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bunlarla ilgili olarak derin zemin karıştırma kolonları, fore kazık imalatları ve diyafram perde imalatlarımız devam ediyor. Yaklaşık 16 bin 600 adet derin zemin karıştırma kolonumuz, 3 bin 300 tane fore kazık ve 700 metre uzunluğunda da diyafram perde imalatımız olacak. Alanımız yaklaşık olan 139 bin metrekare bir arazi üzerinde 270 bin metrekare inşaat alanı olan ve 950 yataklı bir şehir hastanesi inşa ediyoruz. 2 bin 200 otomobil kapasiteli bir otoparkımız da olacak. 2 senenin sonunda, 28 adet ameliyathane ve buna bağlı olarak, yoğun bakım üniteleri ve her türlü görüntüleme merkezlerinin olduğu entegre bir şehir hastanesi hayata geçmiş olacak. Önümüzdeki aydan itibaren temel ve zemin iyileştirme imalatlarımızı sonuçlandırıp artık kaba inşaata başlamayı planlıyoruz" dedi.

"Depreme dayanıklı olarak inşa edilecek"

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz yüklenici firma ile yapılan sözleşmenin ardından hastane inşaatına başlandığını ifade ederek, "Hastanemiz 140 dönümlük bir alanda yapımına başlanmıştır. Hastanemiz bir ana blok ve üç tane de yan bloktan oluşmak üzere dizayn edilmiştir. Ana binamız beş katlı, bloklarımızdan iki tanesi 10 katlı, bir tanesi de 8 katlı olacaktır. Aydın depremsellik açıdan aktif bir bölgede yer aldığından hastanenin zemin çalışmalarına ayrı bir hassasiyet gösterildi. Zemin çalışmalarında dört farklı sistem birlikte uygulanmaktadır. Binamızda 717 adet sismik izolatör bulunacak. Şehir hastanemiz ilimizin en güvenli binalarından birisi olacak. Ayrıca Şehir Hastanemizde sekize yakın tıbbi birim de hizmete başlayıp, farklı alanlarda hizmet veren bir şehir hastanesi oluşacak" diye konuştu.

Aydın'a değer katacak proje tüm hızıyla sürüyor
Aydın'a değer katacak proje tüm hızıyla sürüyor
Aydın'a değer katacak proje tüm hızıyla sürüyor
Aydın'a değer katacak proje tüm hızıyla sürüyor

Şehir Hastanesi, Hastane, İnşaat, Aydın, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Aydın'a değer katacak proje tüm hızıyla sürüyor - Son Dakika


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