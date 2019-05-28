Aydın'a filede şampiyon smaçör
3 saat önce
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, Hollanda A Milli Takım oyuncusu Celeste Plak ile anlaşma sağladı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:08 Kaynak: DHA
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Aydın Büyükşehir Belediyespor
, Hollanda
A Milli Takım oyuncusu Celeste Plak ile anlaşma sağladı. Bu yıl İtalya
temsilcis Igor Gorgonzola Novara'da CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan 24 yaşındaki voleybolcunun yeni sezonda mavi-beyazlı ekibin başarısı için ter dökeceği açıklandı. Geride bıraktığımız sezon İtalya Kupası'nı da kaldıran 1.90 boyundaki Celeste Plak, Hollanda Milli Takımı ile Avrupa
Şampiyonası, Dünya Şampiyonası
ve Olimpiyatlar'da dereceler elde etti.
Yıldız voleybolcu sosyal medyadan, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Bu benim için yeni bir deneyim olacak. Görüşmek üzere Aydın" mesajı yayınladı.
Aydın, Umut Uysal
'ın yerine göreve getirilen Antrenör Alper Hamurcu ve ekibiyle de resmi sözleşme imzaladı.
- Aydın
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