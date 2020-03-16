Aydın'a filede zor eşleşme - Son Dakika
Son Dakika Spor Aydın'a filede zor eşleşme - Son Dakika Spor

Aydın'a filede zor eşleşme

6 saat önce

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde deplasmanda Atlasglobal Yeşilyurt'a 3-1 yenilerek normal sezonu 7'nci sırada tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor'un Play-Off çeyrek finaldeki rakibi zirve takipçisi Eczacıbaşı Vitra oldu.

Aydın'a filede zor eşleşme, System.String[]

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde deplasmanda Atlasglobal Yeşilyurt'a 3-1 yenilerek normal sezonu 7'nci sırada tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor'un Play-Off çeyrek finaldeki rakibi zirve takipçisi Eczacıbaşı Vitra oldu. Normal sezonda deplasmanda 3-0 mağlup olduğu rakibine iç sahada 3-1 yenilen Aydın temsilcisi, yarı finalde ilk maçına 21 ya da 22 Mart'ta deplasmanda çıkacak. Play-Off hedefine ulaştıklarını söyleyen Antrenör Alper Hamurcu, "Play-Off'ta da tüm gücümüzü sahaya yansıtarak mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.


Büyükşehir Belediyespor, Yeşilyurt, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:44 Kaynak: DHA
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