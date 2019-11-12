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Aydın'a floor curling heyecanı

7 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'da, floor curling branşını tanıtmak ve yaygınlaştırmak için Atatürk Spor Salonunda tanıtım etkinliği düzenlendi.

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AYDIN (İHA) – Aydın'da, floor curling branşını tanıtmak ve yaygınlaştırmak için Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda tanıtım etkinliği düzenlendi.


"Buz satrancı" olarak bilinen curling, yurdumuzda her yıl yaygınlaşırken floor curling branşını da Aydın'da tanıtmak ve yaygınlaştırmak için Atatürk Spor Salonunda tanıtım etkinliği düzenlendi.


Birçok öğrencinin katıldığı etkinlikte, çocuklar ilk defa tanıştıkları bu sporu yaptıklarında büyük heyecan yaşadı. Gençlik Spor antrenörleri, floor curling sporunun kurallarını ve oynanış şeklini anlattı. Aydın'da birçok okulda tanıtım etkinliğinin yapılarak Türkiye Şampiyonalarına katılacak takımların çıkartılması hedefleniyor.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve Spor Şube Müdürü Serdar Küçük antrenörlerden floor curling sporu hakkında bilgi alarak, deneme atışında bulundu. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:24 Kaynak: İHA
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