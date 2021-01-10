Aydın'a kurulan "dev kağıt fabrikası" üretim için gün sayıyor (1)

Kipaş Holding tarafından Aydın'ın Söke ilçesinde kurulan ve 1700 kişinin istihdam edileceği kağıt fabrikasının martta üretime başlaması planlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli holding, başta tekstil olmak üzere enerji, tarım, çimento ve kağıt sektöründe faaliyet gösteriyor. Kağıt sektöründeki ilk yatırımını Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yapan firmanın bu alandaki ikinci durağı ise Aydın'ın Söke ilçesi oldu.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde 658 dönüm üzerine kurulan kağıt fabrikası yatırımında sona gelindi. Yılda yaklaşık 730 bin ton kağıt üretilecek dev tesiste üretimin martta başlaması planlanıyor.

Kullandığı teknoloji ve kapasite anlamında dünyanın önde gelen kağıt fabrikalarından biri olarak gösterilen tesis, kendi enerjisini de üretecek. Arıtma tesisi de tamamlanan fabrikada ağırlıklı olarak Türkiye'nin ithal ettiği kağıtlar üretilecek.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle açılışında birkaç ay gecikme olan tesiste atık kağıtların depolanması sürüyor.

"300 milyon dolarlık ithalatı ortadan kaldıracak"

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, AA muhabirine, kağıt fabrikasının, ithalatı engellediği için stratejik bir yatırım olduğunu söyledi.

Tesisin faaliyete geçmesiyle cari açığın önlenmesine büyük katkı sunacağını ifade eden Öksüz, "Burası 550 milyon dolarlık bir yatırım. İkinci makine geldiğinde de 700 milyon doları geçecek. Çok büyük heyecan duyuyoruz. Ülkemizin ihtiyacı olduğu bir yatırım. Türkiye'nin 300 milyon dolarlık ithalatını ortadan kaldıracak, üstelik 200 milyon dolar da ihracat planlıyoruz. Fabrika kendi branşında Avrupa'nın en büyüğü olacak." diye konuştu.

Türkiye'nin artık eski makinelerle üretim yapacak bir ülke olmadığını vurgulayan Öksüz, sanayicilerin son teknolojiyi kullanması gerektiğine işaret etti.

Grup olarak kağıt üretiminin ana sektörlerinden biri olduğuna işaret eden Öksüz, şöyle devam etti:

"10 bini geçen çalışanımız var. Burası da üretime geçince 11 bini aşacağız. Ülkemizin yatırıma ihtiyacı var. Daha fazla vergi almak, daha fazla ihracat yapmak, gençlerimize daha fazla istihdam sağlamak açısından önemli. Teknoloji bakımından dünyadaki mevcut teknolojilerin zirvesinde bir yatırım. Arıtmasından, kazanından tutun her yerinde Avrupa'nın istediği çevreci kriterlerinin bile üzerinde bir tesis. Fabrikayı sıfır atık kurallarına göre inşa ettik. Tesisin açılmasıyla bölge istihdamına da çok büyük bir katkı sağlayacağız. Pandemi nedeniyle planlarımızda birkaç ay gecikme oldu. İnşallah 3 aya kadar deneme üretimlerine başlamayı planlıyoruz."

Öksüz, makineleri fabrikaya 2 bin tır ile taşıdıklarını dile getirdi.

Nişasta fabrikası yatırımı yolda

Kipaş olarak yatırımcı bir grup olduklarını ifade eden Öksüz, "Paramız oluştukça sürekli ülkemize yatırım yapmak istiyoruz. Yatırımlarımızın da çoğunda Allah'a şükür başarılı olduk. Bu prensiplerle hareket ediyoruz. Ortaklarımızla uyum içinde hakka, hukuka riayet ederek, istişareye önem vererek ülkemizin ihtiyacı olan yatırımlarla büyüyoruz. Bundan da çok mutluyuz." diye konuştu.

Salgına rağmen çalışmalarına hiç hız kesmeden devam ettiklerinin altını çizen Öksüz, kağıt fabrikasının açılmasına günler kala yeni bir yatırıma başlayacaklarını aktardı.

Kağıt fabrikasında ham madde olarak nişastanın da kullanıldığına değinen Öksüz, "Bu ham maddeye yönelik bir yatırımımız olacak. Türkiye büyük bir mısır üreticisi. Bu yatırımın çiftçimize büyük bir desteği olacak çünkü daha iyi fiyata mısırını satacak. Nişasta yatırımını Kahramanmaraş'a yapacağız. İnşallah 2021'de bu yatırımımızı hayata geçireceğiz." dedi.