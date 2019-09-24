Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

Aydın'da meteoroloji verilerine göre, bugün akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde ( İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Çanakkale) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam (24.09.2019 Salı) saatlerinden itibaren İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - AYDIN