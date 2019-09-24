Son Dakika Haberleri: Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı
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Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

1 saat önce

Aydın'da meteoroloji verilerine göre, bugün akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı, System.String[]

Aydın'da meteoroloji verilerine göre, bugün akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde ( İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Çanakkale) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam (24.09.2019 Salı) saatlerinden itibaren İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - AYDIN

Manisa, İzmir, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:57 Kaynak: İHA
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