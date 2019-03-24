Son Dakika Haberleri: Aydın'a Miting Gibi Karşılama

Aydın'a Miting Gibi Karşılama

29 dakika önce

Cumhur İttifakı MHP Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın'a ilçeye bağlı Terziler köyünde miting gibi karşılama yapıldı.

Aydın'a Miting Gibi Karşılama, System.String[]
Cumhur İttifakı MHP Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın'a ilçeye bağlı Terziler köyünde miting gibi karşılama yapıldı.

Terziler köyünde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan MHP il Başkan yardımcısı İbrahim Öge, MHP Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Çelik, önceki dönem belediye başkanı Bülent Hamdi Cingil, AK Parti ilçe başkanı Fikret Hatipoğlu, MHP ilçe başkanı Arif Eren ve teşkilat mensupları gördükleri ilgi karşısında vatandaşlara teşekkür etti.

Vatandaşlara seslenen Cumhur İttifakı MHP Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın, " Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Hepimizin amacı hizmet etmek, diğer adaylara da başarılar diliyorum. Onlara bir mesajım var. Samimiyseler halka hizmet etmek istiyorlarsa önce evlerini Bursa'dan Yenişehir'e taşısınlar. Çünkü Yenişehir Bursa'dan yönetilmez diye konuştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:48 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, MHP, Yenişehir, Politika
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