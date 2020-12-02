Aydın'a özgü Yamalak Sarısı Zeytini'nde sona gelindi - Son Dakika

Aydın'a özgü Yamalak Sarısı Zeytini'nde sona gelindi

02.12.2020 10:56
Aydın'a özgü Yamalak Sarısı Zeytini'nde sona gelindi, System.String[]

Aydın Ticaret Borsası tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan "Aydın Yamalak Sarısı Zeytini" coğrafi işaret başvurusunda sona gelindi.

Aydın Ticaret Borsası tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan "Aydın Yamalak Sarısı Zeytini" coğrafi işaret başvurusunda sona gelindi.

Aydın Ticaret Borsası tarafından 26.06.2018 tarih, C2018/138 başvurusu numarası ile müracaatı yapılarak koruma altına alınan "Aydın Yamalak Sarısı Zeytini" Türk Patent ve Marka Kurumu, ilgili kurumlar nezdinde incelenmesinin ardından coğrafi işaret başvurusu, 01.12.2020 tarihli Türk Patent Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlandı.

Aydın Ticaret Borsası tarafından başvurusu yapılan "Aydın Yamalak Sarısı Zeytini", üç aylık itiraz süresinin sonunda coğrafi işaret tescil belgesini almış olacak.

Aydın Yamalak Sarısı Zeytini coğrafi işaret başvuru süreci üzerine açıklamada bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur," Aydın ili ile bütünleşen tarımsal ürünlerin coğrafi işaret başvuru çalışmaları yöreye ait ürünün farkındalığını artırma ve yöre ekonomisini canlandırma da önem arz etmektedir. Sadece Aydın ilinde yetişen ve erken olgunlaşan zeytin çeşidi özelliği ile bilinen "Aydın Yamalak Sarısı Zeytini", en iyi yeşil salamuralık zeytinlerden biri olup yağ oranı yüzde 20'dir"dedi.

Coğrafi işaret başvuru hazırlıkları aşamasında büyük bir özveri ile çalıştıklarını ifade eden Çondur, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti. - AYDIN

Aydın'a özgü Yamalak Sarısı Zeytini'nde sona gelindi

Ticaret, Yamalak, Aydın, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'a özgü Yamalak Sarısı Zeytini'nde sona gelindi - Son Dakika


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