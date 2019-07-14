Son Dakika Haberleri: Aydın'a sağanak yağış uyarısı
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Aydın'a sağanak yağış uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji verilerine göre, Aydın'ın doğu bölgelerinde sağanak yağış uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji verilerine göre, Aydın'ın doğu bölgelerinde sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre Ege bölgesinin kuzeyinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; önümüzdeki saatlerde bölge geneline yayılarak; İzmir, Balıkesir ve Manisa illeri genelinde, Aydın'ın doğu kesimlerinde, Çanakkale'nin iç kesimlerinde etkisini arttırması ve yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması tahmin edilmektedir. Akşam geç saatlerden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - AYDIN
Çanakkale, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:15 Kaynak: İHA
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