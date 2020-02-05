Aydın'a şehit acısı düştü - Son Dakika
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Aydın'a şehit acısı düştü

6 saat önce

Aydın'ın Çine ilçesinden Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin, Van'da yaşanan çığ felaketinde şehit oldu.

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Aydın'ın Çine ilçesinden Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin, Van'da yaşanan çığ felaketinde şehit oldu.


Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan iki kişiyi arama çalışmaları sırasında, ekibin üzerine çığ düştü. Çığ düşmesi ile aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 33 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin de Aydın'ın Çine ilçesi Karahayıt Mahallesi'nden Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin olduğu belirlendi. Evli ve 3 aylık çocuk babası olan Keskin'in acı haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
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