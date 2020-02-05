Aydın'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Aydın'a şehit ateşi düştü

6 saat önce

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan evli ve bir çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin'in (29) acı haberi memleketi Aydın'ın Çine ilçesine ulaştı.

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VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan evli ve bir çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin'in (29) acı haberi memleketi Aydın'ın Çine ilçesine ulaştı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün meydana gelen çığ felaketinde arama- kurtarma çalışmalarına katılan ve yaşanan ikinci çığda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin'in acı haberi Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştı.

3 AYLIK BEBEĞİ ÖKSÜZ KALDI

Şehidin acı haberini aileye Çine Kaymakamı Turan Erdoğan ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri bildirdi. Acı haberin duyulmasının ardından büyük üzüntü yaşanırken, ailenin evine Türk bayrakları asıldı. Acı haberi duyan yakınları ve komşuları da eve akın etti. Evli ve 1 çocuk babası Keskin'in Van İl Jandarma Komutanlığı Çatak-Kayaboğazı Jandarma Karakol Komutanlığında 2 yıldan beri görevli olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Uzman Çavuş Muammer Keskin'in Zeynep Keskin ile bir süre önce evlendiği ve 3 aylık Kumral Keskin isminde kız çocukları olduğu öğrenildi.


Jandarma, Keskin, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:17 Kaynak: DHA
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