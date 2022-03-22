Aydın'a şehit ateşi düştü; polis amcasıyla aynı kaderi paylaştı (2) - Son Dakika
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Aydın'a şehit ateşi düştü; polis amcasıyla aynı kaderi paylaştı (2)

22.03.2022 21:51
Aydın'a şehit ateşi düştü; polis amcasıyla aynı kaderi paylaştı (2)

ŞEHİT BABASI HASTANEYE KALDIRILDI, VALİ ZİYARET ETTİBingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde mühimmat sevkiyatı sırasında meydana gelen patlamada şehit olan özel hareket polisi Necati Aygün'ün babası Mehmet Aygün, oğlunun şehadet haberinden bir süre sonra fenalaştı.

ŞEHİT BABASI HASTANEYE KALDIRILDI, VALİ ZİYARET ETTİ

Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde mühimmat sevkiyatı sırasında meydana gelen patlamada şehit olan özel hareket polisi Necati Aygün'ün babası Mehmet Aygün, oğlunun şehadet haberinden bir süre sonra fenalaştı. Hazır bekletilen ambulansla Aygün, Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da şehit babası Aygün'ü hastanede ziyaret ederek, taziye dileğinde bulundu.

Burhan CEYHAN/ AYDIN,


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Acı tesadüf! Mühimmat sevkiyatında yaşanan patlamada polis memuru şehit düştü! Amcasıyla aynı kaderi paylaştı Acı tesadüf! Mühimmat sevkiyatında yaşanan patlamada polis memuru şehit düştü! Amcasıyla aynı kaderi paylaştı Son Dakika! Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde yaşanan patlamada ağır yaralanan 2 polisimiz şehit düştü Son Dakika! Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde yaşanan patlamada ağır yaralanan 2 polisimiz şehit düştü

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aydın'a şehit ateşi düştü; polis amcasıyla aynı kaderi paylaştı (2) - Son Dakika


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