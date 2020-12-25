Aydın'a Yunan pasör geldi

MİSLİ.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 29 yaşındaki Yunan pasör Styliani Christodoulou ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Yunanistan ekibi Olympiakos'tan alınan Christodoulou, mavi-beyazlı takımın devre arasındaki ilk transferi oldu. Kariyerine Enosi Vyrona takımında başlayan 1.85 boyundaki milli pasör, 2011 yılında transfer olduğu Olympiakos'ta 9 sezonda 8 Yunanistan Voleybol Ligi, 8 Yunanistan Kupası ve 1 CEV Challenge Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Voleybol Şube Sorumlusu Volkan Zeytin, "Takımızın önemli oyuncularından Duygu Düzceler'in sezonun ikinci maçındaki talihsiz sakatlığı sonrası yaklaşık 2.5 aylık süreyi tek pasör olarak geçiren ve bu süreçte büyük bir özveri ve sorumluluk duygusu ile işini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan Aslıhan Kılıç'a yardım etmesi ve takımımıza güç katması amacıyla Olympiakos takım kaptanı ve milli takım pasörü Styliani Christodoulou ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Takımımıza hayırlı olsun" dedi.