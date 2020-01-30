Aydın abd'li kadının öldüğü kaza mobese kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın abd'li kadının öldüğü kaza mobese kamerasında - Son Dakika

Aydın abd'li kadının öldüğü kaza mobese kamerasında

6 saat önce

ABD'li kadının öldüğü kaza MOBESE kamerasındaAYDIN'ın Söke ilçesinde, karşı şeride geçen TIR'ın otomobille çarpıştığı, ABD uyruklu Karya Wilson'un yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 4 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ABD'li kadının öldüğü kaza MOBESE kamerasında

AYDIN'ın Söke ilçesinde, karşı şeride geçen TIR'ın otomobille çarpıştığı, ABD uyruklu Karya Wilson'un yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 4 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında, Söke- Milas Karayolu'nda meydana geldi. Aydın'dan Didim yönüne giden Selahattin Gerçek'in kullandığı 35 AU 8245 plakalı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarpan TIR, karşı şeride geçip, Ahmet Anıl Şahin'in kullandığı 34 UC 6982 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobildeki Kıvanç Someran ve ABD uyruklu Karya Wilson ile karayolunda çalışma yapan işçi Hasan Aşıcı yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Tedaviye alınan yaralılardan Karya Wilson, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren yaralılardan Ahmet Anıl Şahin, Kıvanç Someran ve işçi Hasan Aşıcı'nın hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi. Polis, soruşturma başlatırken, kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

TIR'ın kontrolden çıkıp, refüjü aşarak otomobile çarptığı o anlar saniye saniye MOBESE kameralarına yansıdı.

Aydın abd'li kadının öldüğü kaza mobese kamerasında

Amerika Birleşik Devletleri, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:56 Kaynak: DHA
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