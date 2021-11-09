Aydın açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Aydın açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kuşadası açıklarında, lastik botta düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen lastik bottaki 11 kişiyi kurtardı. Bottaki 2 kişinin de kendi imkanlarıyla karaya çıktığı belirlendi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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