Aydın açıklarında 16 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarındaki teknede 16 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu, seyir halindeki özel tekneyi durdurdu.
Teknede yapılan kontrolde, 16 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
Organizatörün gözaltına alındığı, düzensiz göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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