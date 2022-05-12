Aydın açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

12.05.2022 17:54
Aydın açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 22 düzensiz göçmeni, Sahil Güvenlik botuna alarak kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Aydın açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan, Kuşadası, Aydın, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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