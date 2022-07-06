Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine, bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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