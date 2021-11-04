Aydın açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Aydın açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kuşadası açıklarında can salında düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 29'u Somali, 2'si Filistin, 2'si de Eritre uyruklu 33 kişiyi karaya çıkardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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