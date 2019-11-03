Son Dakika Haberleri: Aydın açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Aydın açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirilmesi üzerineg örevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Bot içerisindeki 35'i Suriye, 7'si Filistin ve 4'ü Yemen uyruklu olmak üzere toplam 46 düzensiz göçmen yakalandı. 18 erkek, 10 kadın ve 18 çocuktan oluşan göçmenler işlemleri için İl Göç İdaresin sevk edildi.

(İsmail Ümit Dilşen/İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üzerine demir bahçe kapısı düşen çocuk hayatını kaybetti
Biber gazlı polis müdahalesine AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu tepki gösterdi, bakanlık cevap verdi: Çarpıtıyorsunuz Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra yolcuları bıçaklayan otobüsün şoförü denizden çıkarılırken "Öldürün beni" diye bağırdı Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 00:55:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]