Aydın açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Aydın açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara suları geri itilen, 57 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldıSahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 21.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara suları geri itilen, 57 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 21.18'de, Aydın ili Didim ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 2 can salı içerisindeki toplam 57 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan 57 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (İsmail Ümit Dilşen/İHA)

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