Aydın açıklarında su alan Palau bayraklı yolcu gemisindeki 76 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın açıklarında su alan Palau bayraklı yolcu gemisindeki 76 kişi kurtarıldı

01.06.2022 11:06

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, seyir halindeki Palau bayraklı yolcu gemisinin su alması üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gemideki 76 kişiyi kurtardı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, seyir halindeki Palau bayraklı yolcu gemisinin su alması üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gemideki 76 kişiyi kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası Limanı'ndan Sisam Adası'na seyreden Palau bayraklı yolcu gemisi, belirlenemeyen nedenle su almaya başladı ve ardından makine arızası meydana geldi.

Gemidekilerin yardım çağrısı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 2 bot sevk edildi.

Ekiplerin, sintine bölümüne dolan suyun dalgıç tulumbası ile tahliye edilmesini sağlamasının ardından gemi, 6 kişilik mürettebat ve 70 yolcusuyla Kuşadası Limanı'na getirildi.

Gemide can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.

Aydın açıklarında su alan Palau bayraklı yolcu gemisindeki 76 kişi kurtarıldı
Aydın açıklarında su alan Palau bayraklı yolcu gemisindeki 76 kişi kurtarıldı
Aydın açıklarında su alan Palau bayraklı yolcu gemisindeki 76 kişi kurtarıldı
Aydın açıklarında su alan Palau bayraklı yolcu gemisindeki 76 kişi kurtarıldı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Su alan gemideki 76 kişi kurtarıldı Su alan gemideki 76 kişi kurtarıldı Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın açıklarında su alan Palau bayraklı yolcu gemisindeki 76 kişi kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:27 Pilot, uçağı otomatiğe alıp uykuya daldı, bunu duyan yolcular sinirlerine hakim olamadı
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
16:01 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü parlattığı futbolcularla da dikkat çekiyor
15:51 İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine gönderme: Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız
15:44 Erdoğan'ın sözleri "asgari ücrete zam geliyor" olarak yorumlandı: İnşallah önümüzdeki haftalarda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 16:54:00. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın açıklarında su alan Palau bayraklı yolcu gemisindeki 76 kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement