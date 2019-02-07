Son Dakika Haberleri: Aydın Adliye Personelinden Kan Bağışı

Aydın Adliye Personelinden Kan Bağışı

2 saat önce

Adliye personelinden kan bağışıAydın'ın Nazilli Adliyesi'nde görevli personel, düzenlenen kampanya kapsamında kan bağışında bulundu.

Adliye personelinden kan bağışı

Aydın'ın Nazilli Adliyesi'nde görevli personel, düzenlenen kampanya kapsamında kan bağışında bulundu.

Nazilli Adliyesi'nde düzenlenen kan bağışı kampanyasına, aralarında hakim ve savcıların da yer aldığı adliye personeli katıldı. Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'na gelen adliye çalışanları, Kızılay'a kan bağışında bulundu. Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, tüm adliye personeline teşekkür ederek, Kan bağışında bulunmak bir vatandaşlık görevidir. Verecek olduğumuz bir damla kanın dahi bir can kurtardığını asla unutmamalıyız. Bir damla kana, kimin ne zaman ihtiyacı olacağı hiç belli olmaz. Onun için sürekli olarak sağlığımız el verdiği sürece Kızılayımıza kan bağışında bulunmalıyız. İşte bizlerde adliye personelleri olarak, bu farkındalığın artırılmasını istiyor ve bunun için çaba sarf ediyoruz dedi.

Kızılay görevlisi Dr. Nihat Kılıç ise, Nazilli Adliyesi yönetimine, Başsavcımıza ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:59 Kaynak: DHA

Aydın, Nazilli, Güncel
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