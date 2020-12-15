Aydın Adliyesi'nden emekli mübaşir Korona virüse yenildi - Son Dakika

Aydın Adliyesi'nden emekli mübaşir Korona virüse yenildi
15.12.2020 23:19
Aydın Adliyesi'nden emekli Dilaver Çetin Korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.
Aydın Adliyesi'nden emekli Dilaver Çetin Korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.
Aydın Adliyesi'nde uzun yıllar mübaşir olarak çalışan adliye emeklisi Dilaver Çetin geçtiğimiz haftalarda rahatsızlandı. Hastaneye başvuran Çetin'e Korona virüs testi yapıldı. Testi pozitif çıkarak tedavi altına alınan Çetin doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çetin'in ölüm haberi dostlarının yanı sıra uzun yıllar birlikte çalıştığı adliye personellerini de yasa boğdu. Çetin'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. - AYDIN
Son Dakika Ermenistan'da muhalefetin başbakan adayı Manukyan: Paşinyan'ın iktidarda kalma şansı yok Yunanistan, 2020 savunma bütçesindeki silahlanma payını 5 kat artırdı Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi? Bir günde 9 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Avrasya Araştırma'dan "Hangi belediye başkanları başarılı?" anketi! CHP'li başkanlar öne çıktı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum