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Asansörde can veren Zeren Ertaş son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu - Son Dakika

Asansörde can veren Zeren Ertaş son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Son Güncelleme: 27.10.2023 14:44

Aydın'da kaldığı KYK yurdunun arızalanan asansöründe hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın cenazesi İstanbul Pendik'te son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede anne Serpil Ertaş ile Zeren'in arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Aydın'da kaldığı KYK yurdunun arızalanan asansöründe hayatını kaybeden Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Zeren Ertaş, İstanbul Pendik'te son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede anne Serpil Ertaş ile Zeren'in arkadaşlarının gözyaşları sel oldu.

ARIZALANAN ASANSÖRDE HAYATINI KAYBETTİ

Akın-Serpil Ertaş çiftinin çocukları olan 22 yaşındaki Zeren Ertaş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 4'üncü sınıf öğrencisi olarak öğrenim görürken kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunun arızalanan asansöründe hayatını kaybetti.

Asansörde can veren Zeren Ertaş son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

ACILI ANNE KIZININ TABUTUNA SARILDI

İşlemlerinin ardından cenaze ailesine teslim edildi. Zeren Ertaş'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere İstanbul'da Pendik Kurtköy Merkez Camii'ne getirildi. Anne Serpil Ertaş, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı yaşı döktü. Son yolculuğunda Zeren'i yalnız bırakmayan arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Asansörde can veren Zeren Ertaş son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

"ADLİ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Cenaze namazı sonrası konuşan CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, "Acımız çok büyük bütün Türkiye'nin yüreği yandı. Kardeşimizi bütün Türkiye'nin yüreğini sızlatan bir ihmaller zincirinin sonunda kaybettik. Ailesine başsağlığı diledik. Babasının adaletle ilgili talebi var. Bu talep hepimizin talebi. Zeren'in acısının tekrar etmemesi başka ocaklara ateş düşmemesi için üzerimize ne düşüyorsa onu yapacağız. Adli süreci yakından takip edeceğiz. Sorumluların mutlaka cezalandırılması gerektiğini ve bu duruma ne sebebiyet verdiyse tekrarlanmaması için de takipçisi olacağız" dedi.

Asansörde can veren Zeren Ertaş son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

CENAZEYE YETKİLİ İSİMLER KATILDI

Cenazeye Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik İlçe Emniyet Müdürü Murat Milletsever, CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Zeren Ertaş'ın çok sayıda arkadaşı ve aile yakınları katıldı.

Asansörde can veren Zeren Ertaş son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu
Asansörde can veren Zeren Ertaş son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu
Asansörde can veren Zeren Ertaş son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu
Asansörde can veren Zeren Ertaş son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu
Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Kredi Yurtlar Kurumu, Pendik, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Asansörde can veren Zeren Ertaş son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asansörde can veren Zeren Ertaş son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu - Son Dakika
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