Aydın Ağaoğlu: (EFT ve havale ücretlerinde düzenleme)  Başıboşluk bitti - Son Dakika

BANKALARIN müşterilerden aldığı EFT ve havale ücretlerinde düzenlemeye gidilerek indirim geldi. Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu "Nakit çekim ücretine sınırlama getirdi, EFT, havaleye, bütün finansal hizmetlerle ilgili alınacak ücret, komisyon ve masraflarda artık başıboşluk bitti. Düzenleme tüketicileri gülümsetti, piyasada enflasyona da olumlu etki yapacağı kanaatindeyim" dedi.

"MALİYET ARTIŞLARI TÜKETİCİNİN CEBİNDEN ÇIKIYORDU"

Bankaların müşterilerinden aldığı tüm EFT ve havale ücreti ile diğer hizmetlerin ücret, masraf ve komisyonları düşürüldü. Merkez Bankası, aynı kararı, bankaların ticari müşterilerinden alabileceği ücret ve komisyonlar için de aldı. 6 ile 67 TL arasında olan 1000 TL altındaki EFT ücreti 1 ile 5 TL arasına çekildi. 1000 TL ile 50 bin TL arasındaki tutarda EFT ücreti ise en çok 2 TL ile 10 TL arasında olacak.

Düzenlemeye ilişkin Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Tüketicilerle bankaların çekişmesi uzun yıllar sürdü. En sonunda kamu otoritesi, yani TBMM bir yasal düzenlemeyle bu çekişmenin sona ermesi için 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanununu çıkarttı. 28 Mayıs 2014'te yürürlüğe giren bu kanunun 4. maddesinin 3. fıkrasında, bankaların tüketicilerden faiz dışında alabilecekleri her türlü komisyon, masraf ve ücret türlerini belirleme yetkisini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na (BDDK) verdi. Ancak kanunun maddesinde çok ilginç bir cümle vardı; 'Bu kanunun ruhuna uygun olacak ve tüketiciyi koruyacak şekilde'. Aldığı yetkiyle 3 Ekim 2014 tarihinde bir yönetmelik yayınlayan BDDK, bankaların tüketicilere yansıtabilecekleri 20 kalem ücreti ilan etti. Bu ücretler arasında nakit çekim ücreti, hesap işletim ücreti, dosya masrafı, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan ödemelerden alınacak kesintiler de bulunuyordu. Esnaf, tüccar, çiftçi bize müracaat etmeye başladı. Dediler ki, 'Bankalar çok fazla hesap işletim ücreti, kredi başvuru ücreti, değerlendirme ücreti gibi birtakım vergileri iş dünyasına yansıtmaya başladılar'. Bundan size ne, bize ne diyemeyiz. Çünkü o ürün ve hizmetlere yansıyacak olan maliyet artışları sonuçta tüketicinin cebinden çıkıyordu."

"ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARDA ARTIK BAŞIBOŞLUK BİTTİ"

Ağaoğlu sözlerine, "Nitekim geçtiğimiz günlerde gelen şikayetlerden ötürü bankaların tüketicilere yansıtabilecekleri faiz dışındaki ücret, komisyon ve masraf türlerinin belirlenmesiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yetkilendirmesi hususunda bir kanun teklifi TBMM'ne sunuldu. Bu, 'BDDK görevini ağır yapıyor, eksik yapıyor veya hiç yapmıyor' demekti. Bunu hisseden BDDK, bugünlerde çok güzel bir düzenleme yaptı. Nakit çekim ücretine sınırlama getirdi, EFT, havaleye, bütün finansal hizmetlerle ilgili alınacak ücret, komisyon ve masraflarda artık başıboşluk bitti. Sınırsızlık yok. Hepsinin bir üst sınırı var, bu üst sınıra riayet ederek bankalar kendi aralarında rekabet edecekler. Düzenleme tüketicileri gülümsetti, piyasada enflasyona da olumlu etki yapacağı kanaatindeyim" dedi.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan açıklama Resmi Gazete'de "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" başlığı altında maddeler halinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

- İstanbul