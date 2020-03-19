AYDIN Ailece 300 madalya ve 30 kupa aldılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel AYDIN Ailece 300 madalya ve 30 kupa aldılar - Son Dakika

AYDIN Ailece 300 madalya ve 30 kupa aldılar

6 saat önce

Ailece 300 madalya ve 30 kupa aldılarAYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, sigortacı Nuri Özer (46) ile eşi Rabia (36), oğulları Mehmet (19) ve Selahattin Özer (18) atıcılık sporunda attığını vuruyor.

Ailece 300 madalya ve 30 kupa aldılar

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, sigortacı Nuri Özer (46) ile eşi Rabia (36), oğulları Mehmet (19) ve Selahattin Özer (18) atıcılık sporunda attığını vuruyor. Aile, her madalya için 250 fişek atarak, şu ana kadar toplam 300 madalya ve 30 kupa alma başarısı gösterdi.

Küçük yaşlarda merak sardığı trap atıcılık sporuna 21 yaşında başlayan ve 26 yaşında lisanslı sporcu olan Nuri Özer, bir süre sonra eşi Rabia Özer'e de bu sporu alıştırıp, lisanslı sporcu olmasını sağladı. Anne ve babalarının yaptığı spor Mehmet Özer ve Selahattin Özer'inde 13 yaşında lisanslı sporcu olmasına neden oldu. Ailecek her trap atıcılık yarışmalarına katıldılar. Her biri, katıldıkları yarışmalarda 250 fişek harcayıp, madalya alma başarısı gösterdi. 4 kişilik Özer ailesi, 2000 yılından bu yana toplam 300 madalya ve 30 kupa elde etme başarısı gösterdi.

HEM EŞ, HEM BABA, HEM ANTRENÖR OLDU

Hem eş, hem baba, hem de antrenör olan Nuri Özer, "Bu spora 2000 yılında Koçarlı Avcılar Kulübü adına lisanslı sporcu olarak atış yapmak ile başladım. Zaman geçtikçe eşimde atmak istedi. Eşime de bu sporu aşıladım. O da içinden gelerek bu sporu yapıyor. Biz atıcılık sporunu yaparken, çocuklarımızda bu spora merak sardı. Onlara da lisans çıkarttık. Bir süre sonra iyi dereceler elde etmeye başlayınca Koçarlı eski Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, Aydın Büyükşehir Belediyesi CHP'li Özlem Çerçioğlu ve Atıcılık ve Avcılık Aydın İl Temsilcisi Cahit Sabancı'nın destekleriyle de buralara kadar geldik. Şu anda iki oğlum Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi'nde kampta. İnşallah yakın zamanda da milli sporcu olacaklar" dedi.

MADALYALARI TOPLADILAR

Artık aldıkları madalyaları koyacak yer bulamadıklarına belirten Nuri Özer, "Atıcılık, çok pahalı bir spor. Mutlaka bir sponsoru olması gerekiyor. Fişekler çok pahalı, gidip geldiğimiz yarışmalarda masraflar çok ağır oluyor. Bir kutu fişek 350 TL. Her yarışmada yarışmacı başına bir koli fişek tüketiliyor. Biz bu işi ailecek yaptığımız için her yarışma 4 koli fişek demektir. Arkamızda destek olmazsa yapması çok zor olan ancak çok zevkli bir spor. Bizim attığımız fişek insanlara çok fazla gelebilir ama çok çaba gerektiriyor. O nedenle kurumlarda bu sporu yapanlara destek çıkmasını bekliyoruz. Şu ana kadar ailecek 300 madalya aldık. Bir kısmını evde bir kısmı iş yerimde duruyor" dedi.

EŞİNE ÖZENDİ, ATMAYA BAŞLADI

Eşine özenerek atıcılık sporuna gönül veren Rabia Özer de, "Bu sporla eşim sayesinde 2007 yılında başladım. Çok zevkli bir spor olduğu için bir süre sonra lisans çıkartım. İzlemesi değil, atması daha güzel. Çocuklarda büyüyünce aile boyu bu sporu yapar olduk. Herkese tavsiye ederim. Ailecek tüm yarışmalara katılıyoruz. Bunu aile boyu yapmamız, birlikte vakit geçirmemizi sağlıyor. Aynı sporu yapınca da aynı dilden konuşuyormuş gibi oluyoruz. Eğlenceli bir aktivite oluyor" diye konuştu.

HEDEFLERİ MİLLİ TAKIM VE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Ekim ayında Bursa'da yapılan trap atıcılık yarışmasında Türkiye şampiyonu olan Mehmet Özer ise atıcılık sporuna 6 yıl önce başladığına dikkat çekip, "Bu sürede çok sayıda derece elde ederek madalya ve kupa aldım. Amacım Türkiye'den sonra Avrupa'daki yarışmalarda derece elde edip, ülkemin adını duyurmak olacak" dedi.

Kardeşi Sebahattin Özer ise "İyi ki bu spora başlamışım. Bu genç yaşta buralara kadar gelebildik" dedi.

AYDIN Ailece 300 madalya ve 30 kupa aldılar

Koçarlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:19 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız         
14:25
Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı         
10:49
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi         
09:36
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı         
23:08
La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı         
23:03
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı         
21:54
15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti 15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti         
21:40
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu         
18:10
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor         
17:51
Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var? Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var?         
16:33
Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor         
07:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 15:44:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AYDIN Ailece 300 madalya ve 30 kupa aldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]