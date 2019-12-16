Aydın AK Parti 6800 delegesini belirledi - Son Dakika
Son Dakika Politika Aydın AK Parti 6800 delegesini belirledi - Son Dakika

Aydın AK Parti 6800 delegesini belirledi

6 saat önce

AYDIN (İHA) – AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, 6 Aralık'ta başlayan delege seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte 6 bin 800 delegenin tespit edildiğini belirtti.

Aydın AK Parti 6800 delegesini belirledi, System.String[]

AYDIN (İHA) – AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, 6 Aralık'ta başlayan delege seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte 6 bin 800 delegenin tespit edildiğini belirtti.


Ömer Özmen, yaptığı açıklamada; "6 Aralık Cuma günü Sultanhisar ve Buharkent ilçelerimiz ile başlayan 7.Olağan Kongre dönemine ilişkin Delege Seçimi sürecimizi 15 Aralık Pazar günü Efeler ve Didim ilçelerimizde yapılan seçimler ile 17 ilçemizde tamamlamış bulunuyoruz. 17 ilçemizin tamamında da büyük bir heyecana ve coşkuya şahit olduk. İlçe Kongrelerimizde İlçe Başkanlarımızı seçecek toplam 6 bin 800 delegemizi tespit ettiğimiz bu seçimler üyelerimizin AK Partimize olan aidiyet hissinin çok daha güçlenerek arttığını bizlere gösterdi. Hasta yatağından kalkıp, bağındaki bahçesindeki işini bırakıp koşa koşa oy kullanmaya gelen üyelerimizin heyecanı görülmeye değerdi" dedi.


Belirlenecek takvime göre ilçe kongrelerinin başlayacağını kaydeden Özmen, şöyle konuştu:


"Şimdi bu süreçten sonra artık ilçe kongre takvimimiz genel merkezimizin öngördüğü tarihlerde işlemeye başlayacaktır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu kongre dönemi de her kongre dönemimiz gibi AK Parti'nin güçlenmesi ve tazelenmesi için önemli bir fırsattır. 2023 ve 2024 seçimlerini omuzlayacak kadroları seçeceğimiz bu kongre döneminin hayırlı olmasını diliyorum" - AYDIN

Ömer Özmen, AK Parti, Aralık, Aydın, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa İlmek, AK Parti'ye geçti
Abdullah Gül'ün eniştesi, Ali Babacan'ın partisinin kurucular kurulunda yer alacak Faiz indirimleri ve kampanyalar nedeniyle sıfır araca yoğun ilgi var Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi

Son Dakika Haberleri
16:07 Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı - Son Dakika Haber
16:05 Zayıflamak isteyenler dikkat! - Son Dakika Haber
16:04 Elleriniz mi uyuşuyor? İşte nedeni ! - Son Dakika Haber
16:04 Gazeteci Sağlam'a saldıran sanık: "Keşke yapmasaydım, elim kırılsaydı" - Son Dakika Haber
16:00 AKUT Öğrenci Topluluğundan örnek çalışma - Son Dakika Haber
15:44 Şırıngalı çikolata yüzünden hayatını kaybeden Mert'e ilk müdahaleyi yapan doktor: Boğazında bir cismin takılı olduğu söylenmedi - Son Dakika Haber
15:08 Vatandaşlar, ağaçlara "Beni, kurtarın" yazısı asarak orman tahribatına tepki gösterdi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 16:15:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın AK Parti 6800 delegesini belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]