Aydın AK Parti'de temayül yoklamaları sürüyor - Son Dakika
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Aydın AK Parti'de temayül yoklamaları sürüyor

6 saat önce

Kongre sürecinin devam ettiği AK Parti'de Efeler, Söke, Çine, Germencik ve Yenipazar ilçe teşkilatlarında temayül yoklamaları tamamlandı.

Aydın AK Parti'de temayül yoklamaları sürüyor, System.String[]

Kongre sürecinin devam ettiği AK Parti'de Efeler, Söke, Çine, Germencik ve Yenipazar ilçe teşkilatlarında temayül yoklamaları tamamlandı.


AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, yaptığı açıklamada; "Efeler, Söke, Çine, Germencik ve Yenipazar ilçe başkanlarımız önümüzdeki kongrede aday olmayacaklarını kamuoyu ile paylaşmışlardı. İl Koordinatörümüz Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya'nın başkanlığında Söke, Germencik, Çine, Yenipazar ve Efeler ilçelerimizde ilçe başkanlığı temayülleri tamamlandı. İlçe başkanı, ilçe kadın ve ilçe gençlik kolları başkanları, belediye meclis üyeleri, önceki dönem ilçe başkanlarımız ve ilçe başkanı adayları ile Koordinatörümüz İsmail Kaya tarafından yüz yüze görüşülerek, ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, ilçe yönetimleri ile mahalle başkanlarımızın ise oy kullanarak temayül yoklamasına katılması yoluyla gerçekleştirilmiştir.


Önümüzdeki haftalarda her ilçemizden 3 veya 4 aday adayımızın Genel Merkezimize daveti ile Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'in başkanlığında yapılacak mülakat neticesinde 5 ilçemizde kongrede aday olacak ilçe başkan adaylarımız belirlenecektir. Bu süreçte ilçe başkanlığına talip olan ve görüşleri ile sürece destek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kongre süreci birlik ve beraberliğimizi artırdığımız, güçlendirdiğimiz ve tazelenerek çıktığımız bir süreç olacaktır" dedi. - AYDIN

AK Parti, Efeler, Çine, Söke, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:29 Kaynak: İHA
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