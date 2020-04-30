AYDIN Alev alev yanan otomobilden canlarını zor kurtardılar - Son Dakika

Alev alev yanan otomobilden canlarını zor kurtardılar

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki demir bariyerlere çarpıp alev aldı. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü İdris Gündoğdu (32) ve yanındaki kuzeni Uğur Gündoğdu (31) son anda araçtan inip, canlarını kurtardı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Aydın- İzmir Otoyolu Kızılcapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden İdris Gündoğdu'nun kullandığı 34 ANC 710 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil yoldan çıkıp, alev aldı. Motor kısmından çıkan alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü İdris Gündoğdu ile yanındaki kuzeni Uğur Gündoğdu son anda inip, canlarını kurtardı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobile

su sıkarak müdahale ederken, iki kuzen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Otomobil demir yığına dönerken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.