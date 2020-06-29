AYDIN Altınkum Plajı'nda güzel hava keyfi - Son Dakika

Altınkum Plajı'nda güzel hava keyfi

AYDIN'ın Didim ilçesinin ünlü Altınkum Plajı vatandaşlarla doldu. Bazı kişilerin maske takmadığı, bazı kişilerin ise birbirine oldukça yakın durduğu gözlendi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Didim ilçesinde iç turizm giderek hareketlenmeye başladı. Didim ilçesinde hava sıcaklığı bugün 35 dereceyi aşarken, deniz suyu sıcaklığı 26 dereceye ulaştı. Güzel havayı fırsat bilenler, plajlara akın etti. En çok tercih edilen yerler ise, Didim ilçesinin ünlü Altınkum, Saklı Cennet ve Akbük plajları oldu. Plajları dolduranlar deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya çıkardı. Genel olarak sosyal mesafe tedbirlerine uyulan plajlarda, bazı kişilerin maske takmadığı bazı kişilerin ise oldukça yakın durduğu da görüldü. Altınkum plajında vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarı levha ve panoları konulduğu da gözlendi.