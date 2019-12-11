Aydın Analig Basketbol İl Karması seçmeleri yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Aydın Analig Basketbol İl Karması seçmeleri yapıldı - Son Dakika Spor

Aydın Analig Basketbol İl Karması seçmeleri yapıldı

6 saat önce

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen 'Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol İl Karması Seçmeleri' Efeler Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Aydın Analig Basketbol İl Karması seçmeleri yapıldı, System.String[]

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen 'Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol İl Karması Seçmeleri' Efeler Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirildi.


Anadolu Yıldızlar Ligi talimatına göre 2007, 2008 ve 2009 doğumlu sporcular seçmelere katıldı. Basketbol İl Karması seçmelerinde il genelinden 24 bayan, 70 erkek sporcu olmak üzere toplam 94 sporcu ter döktü.


Uzman antrenörler tarafından sporcuların yetenekleri test edilerek Basketbol İl Karması Takımları belirlendi. Aydın ilini Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup Müsabakalarında temsil edecek takımlar 12 erkek ve 12 kız sporcudan oluşturuldu.


Basketbol İl Karması Erkek ve Bayan Takımları Aydın'ı 20-22 Aralık 2019 tarihleri arasında Aydın'da gerçekleştirilecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup Müsabakalarında temsil edecek. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:40 Kaynak: İHA
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