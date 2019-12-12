Aydın Analig Karate İl Karması seçmeleri yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Aydın Analig Karate İl Karması seçmeleri yapıldı - Son Dakika Spor

Aydın Analig Karate İl Karması seçmeleri yapıldı

6 saat önce

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen "Anadolu Yıldızlar Ligi Karate İl Karması Seçmeleri" Efeler Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Aydın Analig Karate İl Karması seçmeleri yapıldı, System.String[]

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen "Anadolu Yıldızlar Ligi Karate İl Karması Seçmeleri" Efeler Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirildi.


Anadolu Yıldızlar Ligi talimatına göre 2006, 2007 ve 2008 doğumlu sporcular seçmelere katıldı. Karate İl Karması Seçmelerinde il genelinden 34 bayan, 40 erkek sporcu olmak üzere toplam 74 sporcu ter döktü.


Uzman antrenörler tarafından sporcuların yetenekleri test edilerek Karate İl Karması Takımları belirlendi. Aydın'ı Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakalarında temsil edecek takımlar 9 kız ve 10 erkekten oluşturuldu.


Karate İl Karması Erkek ve Bayan Takımları 22-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Muğla'da gerçekleştirilecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakalarında Aydın'ı temsil edecek. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Efeler, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:13 Kaynak: İHA
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