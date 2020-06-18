AYDIN Ankara'dan geldi Kuşadası'nı birbirine kattı - Son Dakika

Ankara'dan geldi Kuşadası'nı birbirine kattı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine, 47 yaşındaki Zafer S., ortalığı birbirine kattı. İlk olarak gittiği restoranda balık yiyip, içki içtikten sonra denize atlayan, Sahil Güvenlik tarafından sudan çıkartıldıktan sonra gittiği ikinci restorandan da kapanış saatinde polis zoruyla dışarı çıkartılan Zafer S., son olarak ise bir durakta şoförüne saldırdığı bir taksiyi gasp edince, gözaltına alındı. Ankara'dan geldiği öğrenilen Zafer S.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Ankara'dan Kuşadası'na geldiği öğrenilen Zafer S., dün öğleden sonra Kuşadası'ndaki ünlü bir balık restoranına gitti. Burada içki de içen Zafer S., iddiaya göre; aldığı alkolün de etkisiyle, bir süre sonra aniden masadan kalkıp, garsonlara 'Ben gidiyorum' diyerek, denize atladı. Restoran çalışanları durumu Sahil Güvenliğe bildirdi. Sahil Güvenlik ekipleri, sudaki Zafer S.'yi kurtarıp, olay yerinin yaklaşık 200 metre ilerisinde karaya çıkardı.

ISLAK HALDE BAŞKA RESTORANA GİTTİ

Zafer S., üzeri ıslak bir halde bu defa oradaki başka bir restorana girdi. Burada da içki içip, yemek yiyen Zafer S., kapanış saati olan 23.45'te tüm uyarılara rağmen masadan kalkmadı. Restoran yetkililerinin polise haber vermesi üzerine, Zafer S. dışarı çıkartıldı. Restoran yetkililerinin şikayetçi olmaması nedeniyle Zafer S., serbest bırakıldı. Zafer S., serbest bırakılmasının ardından bu defa gittiği yakındaki bir durakta şoförüne saldırdığı 09 T 4281 plakalı taksiyi gasp etti.

'GİDİYORUM DEYİP, DENİZE ATLADI'

Taksiyle kısa bir süre giden Zafer S., polis ekipleri tarafından durdurulup, gözaltına alındı. Kaç promil alkollü olduğu açıklanmayan Zafer S., Kuşadası Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, işlemleri için Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Zafer S.'ye gittiği ilk restoranda servis yapan 34 yaşındaki Coşkun Bayram, "İlk defa restoranımıza gelen biriydi. Kendisini daha önce hiç görmemiştim. Ankara'dan geldiğini söyleyip, dışarıdaki bir masaya oturdu. Siparişini verdikten bir süre sonra üşüdüğünü söyleyip, içeri geçti. İçki içti. İçkiyi fala kaçırınca, diğer müşterileri rahatsız etmeye başladı. Kendisini uyardık. Yaklaşık 4 saat kadar restoranımızda kaldı. Sonrasında bir anda ayağa kalkıp, 'Ben gidiyorum' deyip, bir anda denize atladı" dedi.

'POLİS ZORUYLA RESTORANDAN ÇIKARTILDI'

Zafer S.'nin gittiği diğer restoranda servisini yapan 38 yaşındaki İsrafil Ceran da "Saat 21.30 sıralarında kıyafetleri ıslak bir halde restoranımıza geldi. Üşüdüğünü söyleyip, şal istedi. Daha sonra bir masaya oturup, siparişini verdi. İsteği üzerine içki servisi yaptık. kapanış saatimize kadar oturdu. Kapanış saati olduğunu söylememiz rağmen, saldırgan bir tavırla dışarı çıkmayacağını söyledi. Polisi arayıp, kendisini dışarı çıkarttık. Bir süre sonra ise gözden kayboldu" dedi.

Öte yandan, Zafer S.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.