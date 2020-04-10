AYDIN Apartman dairesini kahvehaneye çevirmişler - Son Dakika

Apartman dairesini kahvehaneye çevirmişler

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir apartman dairesini kahvehaneye çevrildiğini belirleyen polis ekipleri, baskın yaptı. 13 kişinin gözaltına alındığı baskında, oyun oynayan ve içki içen kişilere toplam 40 bin 950 lira para cezası kesildi.

Türkiye'de koronavirüs salgını dolayısıyla vatandaşların vakit geçirdikleri kahvehaneler kapatıldı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir apartman dairesinin kahvehaneye çevrildiği ve oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Dün akşam apartman dairesine baskın yapan ekipler, oyun oynayan ve içki içen 13 kişiyi yakalandı. Yakalananlara, Hıfzıssıhha Kanunu'nun 283. Maddesi'ne aykırı davrandıkları gerekçesiyle toplam 40 bin 950 lira para cezası kesildi. Oyun malzemelerine ise el konuldu. Emniyete götürülen 13 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.