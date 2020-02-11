Aydın aracını tamircinin üzerine süren taksici güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın aracını tamircinin üzerine süren taksici güvenlik kamerasında - Son Dakika

Aydın aracını tamircinin üzerine süren taksici güvenlik kamerasında

6 saat önce

Aracını tamircinin üzerine süren taksici güvenlik kamerasındaAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı oto tamircisine otomobiliyle çarpıp, yaralayarak kaçan taksi şoförü D.A. (Devrim Akıncı) (25) polis tarafından gözaltına alınırken, olay anı güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Aracını tamircinin üzerine süren taksici güvenlik kamerasında

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı oto tamircisine otomobiliyle çarpıp, yaralayarak kaçan taksi şoförü D.A. (Devrim Akıncı) (25) polis tarafından gözaltına alınırken, olay anı güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Taksi şoförü D.A., arızalanan otomobilini tamir için geçen 7 Şubat'ta Kuşadası Sanayi Sitesi'ndeki Ender Anğı'nın (24) sahibi olduğu tamirhaneye götürdü. Taksideki arıza yedek parça takılarak giderilip, D.A.'ya teslim etti. İddiaya göre, D.A., takılan parçadan memnun kalmayıp, dün tekrar tamirhaneye geldi. D.A., parçanın sökülüp geri alınmasını, ödediği işçilik parasının da geri ödenmesini istedi. Ancak, tamirhane sahibi Anğı, D.A.'nın bu isteğini kabul etmedi. Bunun üzerine D.A. ile tamirhane sahibi Anğı arasında tartışma çıktı. Tartışanın uzaması üzerine sinirlenen D.A., taksisini tamirhane sahibi Anğı ve çalışanları Hüseyin Irmak ve (24) ve Serkan Gürbüzer'in (18) üzerine sürdü. D.A.'nın taksisiyle çarptığı tamirhane sahibi Anğı yaralandı. Irmak ve Gürbüzer ise son anda kaçarak yara almadan kurtuldu. Anğı, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, ayakta tedavi edildi. Olay anı yakındaki başka bir işyerini güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi. Polis, olayın ardından taksi şoförü D.A.'yı gözaltına aldı.

Aydın aracını tamircinin üzerine süren taksici güvenlik kamerasında

Kuşadası, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:32 Kaynak: DHA
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