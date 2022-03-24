AYDIN ARKEOLOJİ MÜZESİ MÜDÜRÜ YILDIZ İLE 18 ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Son Dakika
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AYDIN ARKEOLOJİ MÜZESİ MÜDÜRÜ YILDIZ İLE 18 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

24.03.2022 12:37

AYDIN merkezli 11 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 19'u işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AYDIN merkezli 11 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 19'u işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 21 Mart'ta harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube ekipleri, Aydın başta olmak üzere Ankara, Amasya, Aksaray, Karaman, Kayseri, Mersin, Muğla, Samsun, Yalova ve Zonguldak'ta önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

ORİJİNAL ESERE 'SAHTE' KAYDI

Operasyonda aralarında Aydın Arkeoloji Müze Müdürü Abdülbari Yıldız ve bazı müze çalışanları ile aktif görev yapan 2 polis memurunun da aralarında bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin de arandığı bildirildi. '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet', 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma', 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltına alındıkları belirtildi. Şüphelilerin, ev, iş yeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda 2 dedektör ve 1 ruhsatsız tabancanın ele geçirildi. Operasyonda 18'inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Donatello'nun Davut heykeli de bulundu. Şüphelilerden bazılarının, jandarma ya da polisin operasyonla ele geçirip müzeye teslim ettiği tarihi eserleri, orijinal olmasına rağmen 'sahte' olarak kayıt altına aldıkları ileri sürüldü.

17 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Müze Müdürü Yıldız'ın eşinin de aralarında bulunduğu 17 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında Aydın Arkeoloji Müze Müdürü Abdülbari Yıldız, Müze Müdür Yardımcısı Erkan D., Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler Muhammed D. ve Hamdi T. ile Fahrettin K., Emrah A., Mahsun Y., Adem D., Kamil Ç., Hüseyin Ş., Bahattin Y., Halil İbrahim Ç., Mevlana Ş., Aydın U., Süleyman T., Çağlar A., Levent D., Salih G. ve Ünsal K. ise geniş güvenlik önlemleri arasında 4 minibüs ile adliyeye sevk edildi. (DHA)

AYDIN ARKEOLOJİ MÜZESİ MÜDÜRÜ YILDIZ İLE 18 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
AYDIN ARKEOLOJİ MÜZESİ MÜDÜRÜ YILDIZ İLE 18 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
AYDIN ARKEOLOJİ MÜZESİ MÜDÜRÜ YILDIZ İLE 18 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

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Aydın merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi Aydın merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi Son dakika haber: Aydın merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 33 şüphelinin işlemi sürüyor Son dakika haber: Aydın merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 33 şüphelinin işlemi sürüyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYDIN ARKEOLOJİ MÜZESİ MÜDÜRÜ YILDIZ İLE 18 ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Son Dakika


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