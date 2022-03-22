Aydın arkeoloji müzesindeki kaçakçılık operasyonun yankıları devam ediyor - Son Dakika
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Aydın arkeoloji müzesindeki kaçakçılık operasyonun yankıları devam ediyor

22.03.2022 10:48
Aydın arkeoloji müzesindeki kaçakçılık operasyonun yankıları devam ediyor

Aydın merkezli 11 ilde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y. ve yardımcısı E.D.'nin de bulunduğu 34 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin operasyonlar devam ediyor.

Aydın merkezli 11 ilde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y. ve yardımcısı E.D.'nin de bulunduğu 34 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin operasyonlar devam ediyor.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Aydın, Ankara, Amasya, Aksaray, Karaman, Kayseri, Mersin, Muğla, Samsun, Yalova, Zonguldak illerinde belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Aydın Müzesi'nden 3 kişinin gözaltında olduğu 3 kişinin ise ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Onuyla ilgili yasal sürecin devam ettiğini belirten Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzde yaklaşık 400 personel ve 17 arkeolojik çalışma yürüten akademisyenlerimizle vatanı, milleti için üreten dev bir ekibiz. Varsa suç işlemiş, görevine ihanet etmiş kişiler devletimiz gereğini yapar. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Müzede gerekli tedbirlerin alındı. Aydın Arkeoloji Müzemizde yaşanan süreçle ilgili emniyet güçlerimizin çalışmaları devam ediyor" diye konuştu - AYDIN

Aydın arkeoloji müzesindeki kaçakçılık operasyonun yankıları devam ediyor

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Arkeoloji Müzesi, Cumhuriyet, Arkeoloji, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın arkeoloji müzesindeki kaçakçılık operasyonun yankıları devam ediyor - Son Dakika


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