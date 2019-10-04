Aydın aşçı yardımcısı iken öğrencilerin şoför ablası oldu

Aşçı yardımcısı iken öğrencilerin şoför ablası oldu

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 3 yıl önce bir restoranda aşçı yardımcısı olarak çalışan 32 yaşındaki Sevgi Maraş, aynı zamanda okul servisi işleten patronunun eşi Şadiye Kıran'ın şaka ile karışık yaptığı Sen servis şoförü ol birlikte çalışalım teklifini kabul etti. Kısa bir süre sonra gerekli belgeleri alıp, öğrenci servisi şoförü olan Maraş'ın hostesi ise ona şaka yapan patronunun eşi oldu. Maraş, hafta sonları ise restorandaki işine devam ediyor.

Evli ve 2 çocuk annesi Sevgi Maraş, 3 yıl önce aynı zamanda okul servisi de işleten Bilal Kıran'a ait restoranda aşçı yardımcısı olarak işe başladı. Burada çalışırken, bir gün kendisine ait otomobille patronun eşi Şadiye Kıran'ı da yanına alırak alışverişe gitti. Yolda patronunun eşi şakayla karışık, Otomobili güzel kullanıyorsun. Sen servis şoförü ol, birlikte çalışalım teklifinde bulundu. Maraş, şakayla karışık yapılan bu teklifi kabul etti. Bir süre patronu Bilal Kıran'ın kullandığı öğrenci servisinde yolculuklara katılıp, güzergahları ve işin nasıl yapıldığını öğrenene Maraş, ardından bu işi yapabilmesi için gereken belgeleri aldı. Ardından da direksiyon başına geçti. 3 yıldan bu yana da öğrencilerin şoför ablası olarak direksiyon sallıyor. Şoförlüğe başlayan Sevgi Maraş'ın hostesi ise ona teklifi yapan patronunun eşi Şadiye Kıran oldu. İkili birlikte çalışmaya başladı.

'HERŞEY BİR ŞAKAYLA BAŞLADI'

Eşi Harun Maraş'ın aynı zamanda TIR şoförü olması nedeniyle bu mesleğe aşina olduğunu ve çok sevdiğini belirten Sevgi Maraş, Her şey bir şakayla başladı. Restoranın mutfağında çalışırken bir anda kendimi öğrenci servisi şoförü olarak buldum. 3 yıldan beri de okullardan öğrenci götürüp getirerek devam ediyorum. İşimi de severek yaptığım için zorluk çekmiyorum. Erken kalkıyoruz, eve dönmemiz akşam geç saatleri buluyor. Yoğun bir trafikle ve çocuklarla iç içeyiz. Aynı zamanda bir anne de olduğum için mesleğimi de çok severek yapıyorum. Restorandaki işime de hafta sonları devam ediyorum. Kalan zamanda da kendi ailem ve çocuklarımla ilgileniyorum. Kendi çocuklarımı da patronumun servis araçları ile bir şekilde okullarına gidip, gelmelerini sağlıyoruz. Yaptığım işle hem evime katkı sağlıyorum hem de çocuklarıma destek oluyorum. Kızım da benimle gurur duyuyor. Öğrenciler beni ilk gördüğünde 'Şoför, kadın mı' diyerek şaşkınlıklarını belirtiyor. Ancak kısa sürede öğrencilerin 'şoför ablası' oldum. Kadın şoför olduğum için öğrenci velilerinden de çok destek geliyor. Aynı zamanda bir anne olduğum için bana güveniyorlar dedi.

'ERKEKLERE TAŞ ÇIKARTIYOR'

Servis aracında hosteslik yapan Şadiye Kıran ile çok ahenkli çalıştıklarını belirtip, Ben de araç kullanmayı biliyorum ama daha ticari olarak, şoförlük yapacak kadar kullanamıyorum. Sevgi, bana da zaman zaman daha pratik olmam açısından birçok şey öğretiyor. Birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. İşimiz şakayla başladı ve gerçeğe dönüştü. Ama sonradan aklıma yattı. Konuyu eşime söyledim. O da 'Neden olmasın' dedi. Serüven böyle başladı. Sevgi'nin şoförlüğü erkeklere taş çıkartıyor dersem yeridir. Daha önce erkek şoförlerle de çalıştım. Onlar da güzel kullanıyorlar ama arkadaşım bu işte onlardan daha iyi diye konuştu.

'ŞOFÖR ABLAMIZI ÇOK SEVİYORUZ'

Bir kolejin 9'uncu sınıf öğrencisi olan ve okulana servisle giden Mehmet Kavak ise, Şoförümüzün kadın olması bence gayet normal. Kadın olması, servis şoförlüğü yapmasına engel değil. Hepimiz onu çok seviyoruz diye konuştu.