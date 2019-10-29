Son Dakika Haberleri: Aydın askeri gemi tcg tayfun kuşadası'nda ziyarete açıldı
Son Dakika Güncel Aydın askeri gemi tcg tayfun kuşadası'nda ziyarete açıldı

Aydın askeri gemi tcg tayfun kuşadası'nda ziyarete açıldı

24 dakika önce

Askeri gemi TCG Tayfun Kuşadası'nda ziyarete açıldıAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hücum botu 'TCG Tayfun' vatandaşların ziyaretine açıldı.

Askeri gemi TCG Tayfun Kuşadası'nda ziyarete açıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hücum botu 'TCG Tayfun' vatandaşların ziyaretine açıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan ve Türk Donanmasının 'Doğan' sınıfı hücumbotlarından olan, Deniz Yüzbaşı Tuğsel Öztekin komutasındaki TCG Tayfun' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, vatandaşların ziyaretine açıldı. Sınıfının en hızlı hücumbotlarından

olan TCG Tayfun'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Saatte 30 knot hız yapabilen, mürettebatında 6 subay, 22 astsubay, 11 uzman erbaş, 6'da er ve erbaşın

görev yaptığı hücum botu gezmek isteyen vatandaşlar zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. 14.00-18.30 saatleri arasında ziyarete açık olan gemiyi mihmandırlık yapan askerler ziyaretçilere gezdirdi. Askeri gemiyi, büyük bölümü ailecek ziyaret eden vatanadaşlara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı diğer donanma gemileri hakkında da tanıtıcı bilgiler verildi. Askeri gemiyi gezen vatandaşlardan Özgün Korkmaz (40), Bu tarz organizasyonları daha çok görmek istiyoruz. Geçen yılda benzer bir etkinliğe gelmiştim. Ordumuz hakkında bilgi sahibi olmak çok güzel. Bu tarz ziyaretlere gelmenin milli ve manevi duygular açısından çok iyi olacağını düşünüyorum dedi.

'TCG Tayfun' hücum botunun, bugün saat 18.30'da sona erecek ziyaretin ardından tekrar görev bölgesine döneceği bildirildi.

Aydın askeri gemi tcg tayfun kuşadası'nda ziyarete açıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kuşadası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 06:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marketten aldıkları tavuğun içinden kurtlar çıktı
Sahte banka reklamına tıkladı, 20 bin TL dolandırıldı Sahte banka reklamına tıkladı, 18 bin lira dolandırıldı...Dolandırıcılık zanlıları kamerada Marmara'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 19:08:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın askeri gemi tcg tayfun kuşadası'nda ziyarete açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]