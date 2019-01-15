Aydın Askeri Okul Sınavına Hazırlanan Genç Kız Kazada Öldü

Askeri okul sınavına hazırlanan genç kız kazada öldüAydın'ın Efeler ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Cemile Vural (18), hastanede 7 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Askeri okul sınavına hazırlanan genç kız kazada öldü



Aydın'ın Efeler ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Cemile Vural (18), hastanede 7 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Vural, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.



Kaza, 7 Ocak Pazartesi günü, Ata Mahallesi Doğu Çevre Bulvarı üzerinde meydana geldi. Liseyi bu yıl bitiren Cemile Vural, Milli Savunma Üniversitesi'ne hazırlık için sıklıkla gerçekleştirdiği yürüyüş için sabah yola koyuldu. Yolun karşısına geçmeye çalışan Vural'a, Erhan G.'nin yönetimindeki 09 FJ 717 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada ağır yaralanan Cemile Vural, ambulansla, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cemile Vural, hastanede 7 gün süren yaşam mücadelesini, dün (pazartesi) akşam kaybetti. Cemile Vural'ın ölümü, ailesini ve yakınlarında büyük üzüntü yarattı. Kazadan sonra gözaltına alınan Erhan G., daha sonra serbest bırakıldı. Cemile Vural'ın ölümü üzerine, Erhan G. tekrar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Erhan G. hakkındaki işlemlerin sürdüğü belirtildi.



TOPRAĞA VERİLDİ



Aydın'ın Efeler ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı 18 yaşındaki Cemile Vural için cenaze töreni yapıldı. Tepecik Mahalle Camii'ndeki törene; Efeler Bağımsız Belediye Başkanı Mesut Özakcan, babası Cüneyt Vural ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kızının tabutunun yanından ayrılmayan baba Cüneyt Vural, taziyeleri kabul etti. Yağmurlu havada, öğlende kılınan cenaze namazının ardından Cemile Vural, Tepecik Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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