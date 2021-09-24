Aydın ASKF Başkanı Kaplan, Başkan Günel ile görüştü - Son Dakika

Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Hasip Arıkan, Aydın Futbol İl Temsilcisi Hakan Açıkgöz ile birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e nezaket ziyaretinde bulunarak amatör spor kulüplerine verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın ASKF Başkanı Hasip Arıkan ve Aydın Futbol İl Temsilcisi Hakan Açıkgöz ile bir araya geldi. Belediye başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede Kuşadası'ndaki spor kulüplerinin amatör branşlarda gösterdiği faaliyetler ele alnındı. Aydın ASKF Başkanı Hasip Arıkan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e amatör sporculara verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Kuşadasıspor'un uzun bir aradan sonra tekrar profesyonel lige döndüğüne dikkat çeken Aydın ASKF Başkanı Hasip Arıkan, "Kuşadası gibi önemli bir turizm merkezinin 3. Lig'de mücadele eden bir takımının olması bizleri çok mutlu etti. Elde edilen başarıda emeği geçenleri tebrik ederim. Kuşadası, her zaman sporcu dostu bir kent oldu" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Öncelikle nazik ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkür ederim. Kuşadası Belediyesi olarak yetki ve imkanlarımız dahilinde kentimizdeki amatör ve profesyonel spor kulüplerine destek olmaya devam edeceğiz. Son olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Kadınlar Voleybol Balkan Kupası'na ev sahipliği yaptık. İlerleyen zamanda kentimizde farklı spor organizasyonlarını görmeyi çok istiyoruz" diye konuştu. - AYDIN