Son Dakika Haberleri: Aydın ASKF ve Yıldızspor'dan Fillikçioğlu'na ziyaret
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Aydın ASKF ve Yıldızspor'dan Fillikçioğlu'na ziyaret

27 dakika önce

Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Hasip Arıkan ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Aydın ASKF ve Yıldızspor'dan Fillikçioğlu'na ziyaret, System.String[]
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Aydın ASKF Başkanı Hasip Arıkan İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'na hayırlı olsun dileklerinde bulunarak Amatör Spor ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında istişare etti. ASKF Başkanı Hasip Arıkan İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'na yeni görevinde muvaffakiyetler diledi.

Aydın ASKF Yönetiminin ardından Aydın'ın köklü kulüplerinden ve bu yıl Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Yıldızspor Kulübünün Başkanı Kaya Özcan ve Yönetimi İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Aydın futbolu ve kulüp ile ilgili görüşleri dile getiren Yıldızspor Yönetimi İl Müdürü Fillikçioğlu'na görevlerinde başarılar diledi. Kulüp Başkanı Kaya Özcan İl Müdürü'ne plaket takdim etti.

İl Müdürü Fillikçioğlu bu yıl BAL'da mücadele edecek olan Yıldızspor'a başarılar diledi. - AYDIN
Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:52 Kaynak: İHA
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