Edinilen bilgiye göre bugün saat 18.00 sıralarında ASTİM Organize Sanayi Bölgesinde boş alanda bir fabrikaya ait dışarıdaki kauçuk malzemelerin tutuşmasını sonucu yangın meydana geldi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın bölgesine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aydın organize sanayi bölgesinde yangın - Son Dakika

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