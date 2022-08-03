Aydın organize sanayi bölgesinde yangın - Son Dakika
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Aydın organize sanayi bölgesinde yangın

03.08.2022 18:37
Aydın organize sanayi bölgesinde yangın

Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesinde kauçuk malzemelerin tutuşması sonucu meydana gelen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesinde kauçuk malzemelerin tutuşması sonucu meydana gelen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre bugün saat 18.00 sıralarında ASTİM Organize Sanayi Bölgesinde boş alanda bir fabrikaya ait dışarıdaki kauçuk malzemelerin tutuşmasını sonucu yangın meydana geldi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın bölgesine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın organize sanayi bölgesinde yangın - Son Dakika

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