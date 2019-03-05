Son Dakika Haberleri: Aydın, Avrupa'da Final İstiyor

Aydın, Avrupa'da Final İstiyor

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyespor, tarihinde ilk kez yer aldığı CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda yarın evinde finale yükselme mücadelesi verecek.

Aydın, Avrupa'da Final İstiyor, System.String[]


Aydın Büyükşehir Belediyespor, tarihinde ilk kez yer aldığı CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda yarın evinde finale yükselme mücadelesi verecek. 

Yarı final ilk maçında Slovenya'nın Nova Gorica kentinde GEN-I Volley takımını 3-2 mağlup ederek önemli bir avantaj yakalayan Aydın temsilcisi rakibini seyircisi önünde de dize getirerek Avrupa'da finale çıkmayı hedefliyor. Mimar Sinan Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Sırp Mirko Jankovic ve Rumen Florin Dimachi hakem ikilisi yönetecek.

Aydın Büyükşehir Beledyiespor iki maç sonunda puan olarak üstünlük sağlaması halinde adını finale yazdıracak. Puan eşitliği yaşanması durumunda ise tur atlayacak takımı altın set belirleyecek. Aydın ekibi Sloven rakibini elemesi durumunda finalde Volero Zurich (İsviçre)-Saugella Monza (İtalya) eşleşmesinin tur atlayanı ile finalde kupa mücadelesi verecek. Aydın temsilcisi finale yükselirse Avrupa'da kupa kaldırmak için ilk maçı 20 Mart'ta Aydın'da, rövanşı ise 27 Mart'ta deplasmanda oynayacak. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:34 Kaynak: DHA

Slovenya, Büyükşehir Belediyespor, Avrupa, Aydın, Spor
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