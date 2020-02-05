Aydın aydın'dan 'korona var öpme' şarkısına klip - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın aydın'dan 'korona var öpme' şarkısına klip - Son Dakika

Aydın aydın'dan 'korona var öpme' şarkısına klip

6 saat önce

Aydın Aydın'dan 'Korona var öpme' şarkısına klipTÜRKÜCÜ Aydın Aydın, Çin'de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan 'Koronavirüs'e dikkat çekmek için 'Korona var öpme' şarkısına üç dilde klip çekti.

Aydın Aydın'dan 'Korona var öpme' şarkısına klip

TÜRKÜCÜ Aydın Aydın, Çin'de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan 'Koronavirüs'e dikkat çekmek için 'Korona var öpme' şarkısına üç dilde klip çekti. Hakkari'nin Demirtaş köyündeki 2 bin 800 rakımlı karla kaplı dağa çıkan Aydın, köylülerle birlikte okuduğu şarkının klibinde kuru otlarla üzerini kamufle edip, yer yer 1,5 metreyi bulan karda yürüdü.

Çevre, doğa katliamları, trafik kazaları, kadına yönelik şiddet, çağın hastalığı olarak bilinen obezite ile son olarak hindiler için klip yapan Türk Halk Müziği sanatçısı Aydın Aydın, bu kez de Çin'de ortaya çıkan ve şu ana kadar yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüse dikkat çekmek için 3 dilde klip çekti. Hakkari'nin 2 bin 800 rakımlı Demirtaş köyündeki karla kaplı dağın yamacına 'Korona var öpme' yazısı yazan sanatçı Aydın, köylülerle bir araya gelip, yakın temas öpüşmenin zararlarını anlattı Aydın, daha sonra da bir grup köylü ile birlikte üzerini kuru otlarla kamufle edip, karda yürüyerek, Türkçe, İngilizce ve Kürtçe 'Korona var öpme' şarkısını köylülerle birlikte okuyup, mesaj verdi.

KORONAVİRÜSÜN PANZEHİRİ HAKKARİ DAĞLARINDA

Koronavirüsün panzehirinin Hakkari dağlarında yetişen şifalı otlarda olduğunu söyleyen sanatçı Aydın Aydın, "Koronavirüsten dolayı lütfen yakın teması ve öpüşmeyi kaldıralım. Aslında yıllar önce yaptığım türkü ile bu mesajı vermiştim. Benim kendi köyüm ve yakın köylerde insanlar öpüşmeyi kaldırmış. Selam, Allah'ın selamıdır. Selam verilir, alınır çok önemli. Bu önemli süreçte bu öpüşmeyi kaldıralım. Ben bu türküyü yaparken bana 'delidir' dediler. Ama bugün bütün dünya alarmda maalesef. Daha geç kalmış değiliz. Yakın temas ve öpüşmeyi lütfen kaldıralım. Özellikle çocukları ve kalabalık yerlerde birbirimizi öpmeyelim" dedi.

Koronavirüse dikkat çekmek için 'Korona var öpme' adında üç dilde şarkı yaptığını da anlatan Sanatçı Aydın, "Hakkari'nin 2 bin 800 rakımlı dağlarına çıkarak buna dikkat çekmek istedik. Karla kaplı dağlara 'Korona var öpme' sloganımız yazdık. Bu hastalıkların bütün panzehiri bu dağlarda, buradaki şifalı bitkilerde, buradaki balda. Burada iki metre kar var. Bütün dünya bu söylediklerimizi duysun" diye konuştu.

Sanatçı Aydın, daha sonra kazanda pişirilen ve birçok hastalığın panzehiri dediği Kürtçe Siyabu denilen otu hem kendisi yedi, hem de köydeki vatandaşlara ikram etti. Yemeklerde ve otlu peynirlerde kullanılan Siyabu otunu yiyen köylüler, Aydın'ın bu çağrısına bütün dünyanın kulak vermesi gerektiğini söyledi.

Aydın aydın'dan 'korona var öpme' şarkısına klip

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğduktan bir gün sonra koronavirüs teşhis edildi
Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar! Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme Son Dakika: Pegasus'tan uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama: Can kaybı yok, yaralı yolcular hastaneye sevk edildi

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 20:23:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın aydın'dan 'korona var öpme' şarkısına klip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]