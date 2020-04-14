Aydın Aydın'dan koronaya karşı sebze ve meyve kamufleli şarkı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın Aydın'dan koronaya karşı sebze ve meyve kamufleli şarkı - Son Dakika

Aydın Aydın'dan koronaya karşı sebze ve meyve kamufleli şarkı

6 saat önce

VAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yetkililerin 'evde kal " çağrılarına uyan ve bir süre önce Hakkari'nin karlı dağlarında 3 dilde 'Korona var öpme' şarkısı besteleyen sanatçı Aydın Aydın, bu kez de sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için "Ye ye ye...

Aydın Aydın'dan koronaya karşı sebze ve meyve kamufleli şarkı, System.String[]

VAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yetkililerin 'evde kal " çağrılarına uyan ve bir süre önce Hakkari'nin karlı dağlarında 3 dilde 'Korona var öpme' şarkısı besteleyen sanatçı Aydın Aydın, bu kez de sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için "Ye ye ye reçetesiz ilaç bunlar hepsini ye "şarkısı yaptı. Koronavirüse karşı kendini sebze ve meyvelerle kamufle eden Aydın, bu zor süreçte evde kalan çocukların sebze, meyve sevmeleri ve gülümsemeleri için böyle bir çalışma yaptığını söyledi.

Van'da, 'Korona var öpme' adlı türküsü ile koronavirüsün yayılmasını engellemek için çalışan, sağlık çalışanları için klip yapıp şarkı söyleyen Sanatçı Aydın Aydın, yeni bir çalışmaya daha imza attı. Sanatçı Aydın, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalanların bol bol meyve, sebze tüketmesi ve gülmeleri için yeni bir klip yaptı.

KENDİSİNİ SEBZE VE MEYVELERLE KAMUFLE ETTİ

Kendisi de 'evde kal' çağrılarına uyan Aydın, karpuzdan siperlik yaparken, diğer sebzelerle de kamufle oldu. Aydın,"Rahmetli Barış Manço'dan sonra ben de çocukları güldürmek için birçok şarkı yaptım. Bu sıkıcı ve zor dönemde bizim çocukları ve yaşlıları güldürmemiz lazım. Sebze, meyve yedirmeyi sevdirmemiz lazım. Bunların hayatımızın bir parçası. Evde kalalım. Lütfen çocukları da ihmal etmeyelim" diye konuştu.

ŞARKISIN SÖZLERİ

Ye ye ye

Ekşi, tatlı, acılı

Mis kokulu yapraklı

Toprak anadan geldik

Özü suyunda saklı

Ye ye ye reçetesiz ilaç bunlar hepsini ye


Koronavirüs, Aydın, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 11:26 Kaynak: DHA

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