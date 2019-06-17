Aydın: "Aydın: "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ile alınacak ev sıfır da ikinci el de olabilir"
17 dakika önce
- Anadolu Ajansı Finans Masası Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın'ın açıklamaları İSTANBUL - Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:08 Kaynak: AA
Son dakika! Ortak yayınla ilgili AK Parti'den açıklama: Yalan söyleyen birisine İstanbul emanet edilmez
Son dakika! Ak Partili Muş: Yeni askerlik sisteminin haftaya Cuma'ya kadar Meclis'ten geçmesini bekliyoruz
İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu
Elon Musk tepkiler sonrası hesabını kapattı