Son Dakika Haberleri: Aydın: "Aydın: "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ile alınacak ev sıfır da ikinci el de olabilir"
Son Dakika Güncel Haber

Aydın: "Aydın: "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ile alınacak ev sıfır da ikinci el de olabilir"

17 dakika önce

- Anadolu Ajansı Finans Masası Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın'ın açıklamaları İSTANBUL - Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

- Anadolu Ajansı Finans Masası
Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın'ın açıklamaları İSTANBUL - Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Aydın: Aydın: Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ile alınacak ev sıfır da ikinci el de olabilir
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:08 Kaynak: AA
Ziraat Bankası, Anadolu Ajansı, Aydın
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Ortak yayınla ilgili AK Parti'den açıklama: Yalan söyleyen birisine İstanbul emanet edilmez Son dakika! Ak Partili Muş: Yeni askerlik sisteminin haftaya Cuma'ya kadar Meclis'ten geçmesini bekliyoruz İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu Elon Musk tepkiler sonrası hesabını kapattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 15:25:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın: "Aydın: "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ile alınacak ev sıfır da ikinci el de olabilir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]