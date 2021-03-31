Aydın Aydın yeni klibinde Edirne'den Hakkari'ye koştu - Son Dakika

Aydın Aydın yeni klibinde Edirne'den Hakkari'ye koştu

31.03.2021 11:02

Aydın Aydın yeni klibinde Edirne'den Hakkari'ye koştu Aydın Aydın, pandemi nedeniyle toplumda yaşanan yılgınlığa dikkat çekmek ve "Ne olursa olsun durmamalıyız" demek için, ünlü aktör Tom Hanks'in canlandırdığı Forrest Gump karakteri gibi koştu Sıra dışı kliplerle gündeme gelen ünlü türkücü...

Aydın Aydın yeni klibinde Edirne'den Hakkari'ye koştu

Aydın Aydın, pandemi nedeniyle toplumda yaşanan yılgınlığa dikkat çekmek ve "Ne olursa olsun durmamalıyız" demek için, ünlü aktör Tom Hanks'in canlandırdığı Forrest Gump karakteri gibi koştu

HAKKARİ - Sıra dışı kliplerle gündeme gelen ünlü türkücü Aydın Aydın, bu kez takım elbiseyle Edirne'den Hakkari'ye temsili koşu yaptı. Aydın, 'Devam Et (Devam ke) isimli eserini 2 bin 800 rakımlı Şivekür zirvesinde tamamladı.

Ünlü türkücü Aydın Aydın, pandemi nedeniyle toplumda yaşanan yılgınlığa dikkat çekmek ve "Ne olursa olsun durmamalıyız" demek için, ünlü aktör Tom Hanks'in canlandırdığı Forrest Gump karakteri gibi koştu. Edirne'de başlayan takım elbiseli temsili koşu, Hakkari'de son buldu. Aydın, "Devam ke" (devam et) adını verdiği şarkısının klibi için ülkenin birçok yerinde takım elbise ile koşan Aydın Aydın, "Ne olursa olsun, hayat devam ediyor, inancımızda da kültürümüzde de yılmak ve durmak yok. Dünya ve insanlık bugünleri de aşacak elbette, o yüzden devam ke diyoruz ve her ne iş yapıyorsak, her ne üretiyorsak, o işi yapmaya, o üretimi gerçekleştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Korona hastalığı öncesinde bir selamlaşma olarak öpüşmenin insanlar arasındaki salgın hastalıkları çoğaltabileceğine dikkat çeken "Öp Meee" adlı şarkıyı yapan Aydın Aydın, sosyal meselelere dikkat çektiği güncel performanslarıyla da tanınıyor. Amerikan tıraşı yerine Anadolu tas tıraşını öneren, çocuklara sebze meyve sevdirmek için kafasına karpuz geçiren, dünyayı ve ülkemizi bekleyen önemli küresel sorunlardan olan kuraklık sorununa dikkat çeken Aydın Aydın'ın "Şıp Şıp Su Sesi" adlı türküsü sosyal medya platformlarında 100 milyondan fazla tıklanma almıştı.

Kadına şiddete karşı, sigara içilmesine karşı, çevre kirliliğine karşı eylemleriyle de bilinen Aydın Aydın, yeni güncel performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Temsili olarak Edirne'den Hakkari'ye kadar koşan Aydın Aydın, bu performansını sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına dikkat çekmek ve onlara teşekkür etmek için yaptığını söyledi. Koşuyu Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı Şivekür zirvesinde tamamlayan Aydın Aydın, burada Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu ile kara bata çıka yürüdükten sonra halay çekip eserini tanıttı. 2 bin 800 rakımda sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen ünlü türkücü Aydın Aydın, eserini zirvede tamamladı.

Aydın Aydın'ın türküsüne sağlık çalışanları da alkış tutarak destek verdi.

Aydın Aydın yeni klibinde Edirne'den Hakkari'ye koştu
Aydın Aydın yeni klibinde Edirne'den Hakkari'ye koştu
Aydın Aydın yeni klibinde Edirne'den Hakkari'ye koştu
Aydın Aydın yeni klibinde Edirne'den Hakkari'ye koştu
Aydın Aydın yeni klibinde Edirne'den Hakkari'ye koştu
Aydın Aydın yeni klibinde Edirne'den Hakkari'ye koştu

Tom Hanks, Hakkari, Edirne, Aydın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Aydın Aydın yeni klibinde Edirne'den Hakkari'ye koştu - Son Dakika Magazin


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